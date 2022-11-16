Нигматуллин: не могу заставить себя болеть за другую сборную на ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Не буду никого поддерживать: за Россией было бы гораздо интереснее наблюдать. Не могу заставить себя болеть за другую сборную», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

По его словам, чемпионат мира в Катаре станет интересным для футболистов и болельщиков.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не будет смотреть ЧМ-2022 из-за отстранения россиян.