Левандовски дисквалифицирован на три матча после удаления во встрече с «Осасуной»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски дисквалифицирован на три матча после удаления во встрече 14-го тура Ла Лиги с «Осасуной».

Как сообщает Marca, 14 ноября комитет по проведению соревнований вынес наказание 34-летнему поляку.

В прошедшей игре с «Осасуной» нападающий получил две жёлтые карточки к 30-й минуте и был удалён с поля. Уходя в подтрибунное помещение, нападающий жестикулировал в адрес главного арбитра Хесуса Хиля Мансано.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 18 мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 14 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, мадридский «Реал», на два очка.

Ранее Левандовски объяснил вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов сезона-2022/23.