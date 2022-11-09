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Левандовски — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: этой команде нужен процесс адаптации и роста

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил вылет каталонской команды из Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Левандовски — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: этой команде нужен процесс адаптации и роста
  • Gettyimages.ru

«Были допущены некоторые ошибки. По логике вещей этой команде нужен процесс адаптации и роста. Я убеждён, что для молодёжи «Барселоны», которая отправится на чемпионат мира, это будет очень положительный опыт», — цитирует Левандовски Marca.

«Барселона» в матче группы С на стадионе «Камп Ноу» со счётом 0:3 уступила мюнхенской «Баварии», тем самым заняла третье место с четырьмя очками и потеряла шансы на выход из группы.

Каталонский клуб в сезоне-2021/22 также не смог выйти из группы.

Ранее стали известны экономические последствия невыхода «Барселоны» в плей-офф ЛЧ.

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