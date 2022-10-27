«Барселона» потеряла 20,2 млн евро, не выйдя в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны экономические последствия невыхода «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

Как сообщает Mundo Deportivo, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» заработала €67,18 млн, в том числе €34,11 млн за исторический рейтинг.

Отмечается, что в случае победы над «Викторией» в шестом туре группового этапа «блауграна» получит ещё €2,7 млн, а в случае ничьей — €900 тыс.

Каталонцы планировали выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов и закладывал это в бюджет на нынешний сезон. За выход из группы клуб бы получили €9,6 млн, за выход в четвертьфинал — €10,6 млн.

Таким образом, каталонский клуб заработает на €20,2 млн меньше, чем планировал.

За участие в Лиге Европы сине-гранатовые могут получить максимум €14,9 млн — сумма призовых за победу в турнире.

Напомним, что в сезоне-2021/22 «Барселона» оценила убытки из-за вылета из группы Лиги чемпионов и четвертьфинала Лиги Европы в €12 млн.

Ранее в «Барселоне» отреагировали на вылет из Лиги чемпионов.