«Барселона» потеряла 20,2 млн евро, не выйдя в плей-офф Лиги чемпионов
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Как сообщает Mundo Deportivo, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» заработала €67,18 млн, в том числе €34,11 млн за исторический рейтинг.
Отмечается, что в случае победы над «Викторией» в шестом туре группового этапа «блауграна» получит ещё €2,7 млн, а в случае ничьей — €900 тыс.
Каталонцы планировали выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов и закладывал это в бюджет на нынешний сезон. За выход из группы клуб бы получили €9,6 млн, за выход в четвертьфинал — €10,6 млн.
Таким образом, каталонский клуб заработает на €20,2 млн меньше, чем планировал.
За участие в Лиге Европы сине-гранатовые могут получить максимум €14,9 млн — сумма призовых за победу в турнире.
Напомним, что в сезоне-2021/22 «Барселона» оценила убытки из-за вылета из группы Лиги чемпионов и четвертьфинала Лиги Европы в €12 млн.
Ранее в «Барселоне» отреагировали на вылет из Лиги чемпионов.