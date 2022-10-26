В «Барселоне» отреагировали на вылет из ЛЧ

Директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал новость о том, что испанский клуб не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Это не имеет смысла. В матче с «Баварией» мы не заслуживали поражения, в игре с «Интером» было непонятное судейство. Мы понимаем, что судьи ошибаются, но делать это, сидя у экрана, бессмысленно. Эти матчи определяют исход группового этапа», — цитирует Алемани Cadena SER.

В среду, 26 октября, «Интер» разгромил «Викторию Пльзень» со счётом 4:0 и лишил сине-гранатовых шансов на участие в плей-офф ЛЧ. «Барселона» отстаёт от «Интера» на шесть очков. У испанской команды остаётся возможность сравняться с итальянским клубом по числу очков, но тогда они окажутся ниже из-за результатов в очных встречах.

Поражение чешской команды обеспечило «Барселоне» выход в 1/16 Лиги Европы УЕФА.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» также вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы после группового этапа. Испанский клуб дошёл до четвертьфинала, в котором уступил немецкому «Айнтрахту».

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо разочарован вылетом «Барселоны» из ЛЧ.