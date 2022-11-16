Туре: думаю, что на ЧМ-2022 Месси забьёт максимум шесть мячей
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«Не хочу верить и говорить, что этот чемпионат мира станет для Месси последним… Хотелось бы наблюдать за ним ещё долго. Сколько голов забьёт? Думаю, что максимум шесть», — цитирует Туре «Матч ТВ».
Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины попала в группу C, где сыграет с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 19 матчах, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.
35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее Месси высказался на тему возможного завершения карьеры.