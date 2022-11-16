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Орлов: сейчас Захарян — средний игрок РПЛ

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Комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.
Орлов: сейчас Захарян — средний игрок РПЛ
  • РИА Новости

«Захарян сейчас выглядит абсолютно не подходящим европейскому стилю. Он — средний игрок РПЛ, не выдающийся, добротный, но ему ещё столько нужно работать над собой», — цитирует Орлова Sport24.

Он добавил, что у игрока есть талант в стандартах и пасах, а также в видении поля.

Напомним, что в летнее трансферное окно Захарян мог перейти в «Челси», но трансфер не случился из-за санкций Великобритании в отношении России.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

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