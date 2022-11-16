«Матч ТВ»: общее собрание клубов РПЛ пройдёт в Москве 25 ноября
- РИА Новости
Как сообщает «Матч ТВ», на предстоящем собрании РПЛ подведёт итоги первой части сезона.
В минувшие выходные состоялся последний перед зимней паузой тур РПЛ.
После 17 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит» с 42 очками, опережая ближайших преследователей — «Спартак» и «Ростов» — на шесть и семь очков соответственно.
Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года.
Ранее сообщалось, что РФС в декабре планирует провести матч звёзд Кубка России.