«Матч ТВ»: общее собрание клубов РПЛ пройдёт в Москве 25 ноября

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдёт в Москве 25 ноября.

Как сообщает «Матч ТВ», на предстоящем собрании РПЛ подведёт итоги первой части сезона.

В минувшие выходные состоялся последний перед зимней паузой тур РПЛ.

После 17 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит» с 42 очками, опережая ближайших преследователей — «Спартак» и «Ростов» — на шесть и семь очков соответственно.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что РФС в декабре планирует провести матч звёзд Кубка России.