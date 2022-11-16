Экс-президент Аргентины назвал сборную Германии «высшей расой» на ЧМ-2022

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри назвал пять сборных, которые являются фаворитами на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«В число пяти главных претендентов я включу Аргентину, Бразилию, Португалию, Францию, также никогда нельзя исключать Германию, потому что это высшая раса. Они всегда играют до конца», — написал Макри в соцсетях.

Позже он принёс извинения за своё спорное высказывание.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Юрий Сёмин назвал главных фаворитов ЧМ-2022.