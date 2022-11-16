Сёмин назвал главных фаворитов ЧМ-2022
- РИА Новости
«Думаю, что главными фаворитами чемпионата мира являются сборные Аргентины, Бразилии и Франции. Может быть, ещё команда Германии. Неожиданности на таких турнирах случаются редко», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».
Также тренер ответил, какой команде будет симпатизировать на предстоящем турнире.
«Мне симпатична сборная Аргентины. Но я буду любоваться футболом на чемпионате мира», — сказал он.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что «Бавария» отправила наибольшее количество игроков на ЧМ-2022.