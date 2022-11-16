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Сёмин назвал главных фаворитов ЧМ-2022

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главных фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Сёмин назвал главных фаворитов ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Думаю, что главными фаворитами чемпионата мира являются сборные Аргентины, Бразилии и Франции. Может быть, ещё команда Германии. Неожиданности на таких турнирах случаются редко», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Также тренер ответил, какой команде будет симпатизировать на предстоящем турнире.

«Мне симпатична сборная Аргентины. Но я буду любоваться футболом на чемпионате мира», — сказал он.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что «Бавария» отправила наибольшее количество игроков на ЧМ-2022.

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