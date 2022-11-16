Авербух не исключил участия Валиевой в «Ледниковом периоде»

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух не исключил участия фигуристки Камилы Валиевой и певца Вани Дмитриенко в телепроекте «Ледниковый период».

«Почему нет? Вообще уверен, ребята бы смотрелись. Камила одарённейшая, чувствует музыку потрясающе, она с радостью бы прокаталась», — цитирует Авербуха Sport24.

Он также добавил, что у него есть идея сделать проект, где будут принимать участие только одиночницы в парах со звёздами.

Напомним, что Валиева снялась в клипе певца Дмитриенко на песню «Сила притяжения».

Ранее Авербух заявил, что Валиевой не стоило исполнять четверные на бис на Гран-при в Казани.