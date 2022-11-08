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Авербух заявил, что Валиевой не стоило исполнять четверные на бис на Гран-при в Казани

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Продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на решение фигуристки Камилы Валиевой после своего произвольного проката на Гран-при России в Казани исполнить четверные прыжки на бис.
Авербух заявил, что Валиевой не стоило исполнять четверные на бис на Гран-при в Казани
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan/Anadolu Agency

«Мне кажется, это лишнее. Соревнования — это не шоу, там существует регламент. Спортсмен должен сразу сесть в уголок для выставления оценок», — цитирует Авербуха ТАСС.

16-летняя фигуристка получила от судей после двух программ 241,72 балла и победила на турнире.

В произвольной программе Валиева не смогла приземлить четверной тулуп. После проката россиянка дважды попыталась исполнить четверной прыжок на бис, но обе попытки были неудачными. Камила объяснила своё решение тем, что она выступала последней и не нарушала регламент соревнований.

Ранее Валиева отказалась объяснять присутствие певца Вани Дмитриенко на Гран-при в Казани.

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