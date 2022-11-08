Авербух заявил, что Валиевой не стоило исполнять четверные на бис на Гран-при в Казани
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«Мне кажется, это лишнее. Соревнования — это не шоу, там существует регламент. Спортсмен должен сразу сесть в уголок для выставления оценок», — цитирует Авербуха ТАСС.
16-летняя фигуристка получила от судей после двух программ 241,72 балла и победила на турнире.
В произвольной программе Валиева не смогла приземлить четверной тулуп. После проката россиянка дважды попыталась исполнить четверной прыжок на бис, но обе попытки были неудачными. Камила объяснила своё решение тем, что она выступала последней и не нарушала регламент соревнований.
Ранее Валиева отказалась объяснять присутствие певца Вани Дмитриенко на Гран-при в Казани.