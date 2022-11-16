Гавриков прокомментировал свой победный гол в овертайме матча с «Филадельфией»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прокомментировал свой победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».

«Был выход три в одного, и я был готов. Я не знал, что именно собирается делать Егор, однако у меня был только один вариант, бросить шайбу после передачи», — приводит слова нападающего сайт НХЛ.

Встреча проходила в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась со счётом 5:4.

26-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме с передачи своего соотечественника форварда Егора Чинахова.

В нынешнем сезоне Гавриков набрал четыре (2 + 2) очка в 15 играх НХЛ.

Ранее сообщалось, что передачи российских игроков Владислава Наместникова и Михаила Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Даллас».