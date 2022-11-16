Узнать больше

Гавриков прокомментировал свой победный гол в овертайме матча с «Филадельфией»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прокомментировал свой победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
Гавриков прокомментировал свой победный гол в овертайме матча с «Филадельфией»
  • Gettyimages.ru

«Был выход три в одного, и я был готов. Я не знал, что именно собирается делать Егор, однако у меня был только один вариант, бросить шайбу после передачи», — приводит слова нападающего сайт НХЛ.

Встреча проходила в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась со счётом 5:4.

26-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме с передачи своего соотечественника форварда Егора Чинахова.

В нынешнем сезоне Гавриков набрал четыре (2 + 2) очка в 15 играх НХЛ.

Ранее сообщалось, что передачи российских игроков Владислава Наместникова и Михаила Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Даллас».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить