Передачи Наместникова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Даллас»
- AP
Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» и завершилась в овертайме со счётом 5:4.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Росс Колтон, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Иэн Коул. У гостей голы на счету Мэйсона Марчмента, Джо Павелски, Джейсона Робертсона и Радека Факса.
Российские игроки «Тампы» Владислав Наместников и Михаил Сергачёв отметились результативными передачами.
Ранее сообщалось, что гол российского нападающего Евгения Дадонова не спас «Монреаль» от поражения в игре с «Нью-Джерси».