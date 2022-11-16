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Передачи Наместникова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Даллас»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передачи Наместникова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Даллас»
  • AP

Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Росс Колтон, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Иэн Коул. У гостей голы на счету Мэйсона Марчмента, Джо Павелски, Джейсона Робертсона и Радека Факса.

Российские игроки «Тампы» Владислав Наместников и Михаил Сергачёв отметились результативными передачами.

Ранее сообщалось, что гол российского нападающего Евгения Дадонова не спас «Монреаль» от поражения в игре с «Нью-Джерси».

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