Гол Дадонова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
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Встреча проходила в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась со счётом 5:1.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз (2), Даги Хэмилтон, Йеспер Братт и Джон Марино.
Единственную шайбу в составе хозяев в прошедшей игре забросил российский нападающий Евгений Дадонов.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ, а российский нападающий Александр Овечкин не набрал очков.