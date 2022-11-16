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Гол Дадонова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

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«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Дадонова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
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Встреча проходила в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась со счётом 5:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз (2), Даги Хэмилтон, Йеспер Братт и Джон Марино.

Единственную шайбу в составе хозяев в прошедшей игре забросил российский нападающий Евгений Дадонов.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ, а российский нападающий Александр Овечкин не набрал очков.

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