«Вашингтон» проиграл «Флориде», Овечкин не набрал очков
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Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Сэм Райнхарт, Ник Казинс и Картер Вераге (2).
У гостей голы на счету Дилана Строума и Джона Карлсона.
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что передача российского нападающего Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Торонто».