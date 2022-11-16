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«Вашингтон» проиграл «Флориде», Овечкин не набрал очков

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«Флорида Пантерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» проиграл «Флориде», Овечкин не набрал очков
  • AP

Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Сэм Райнхарт, Ник Казинс и Картер Вераге (2).

У гостей голы на счету Дилана Строума и Джона Карлсона.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что передача российского нападающего Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Торонто».

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