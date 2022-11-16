Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Торонто»
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Встреча проходила в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась со счётом 5:2.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Джон Таварес, Митчелл Марнер, Майкл Бантинг (2) и Вильям Нюландер.
У хозяев шайбу забросил Рикард Ракелль с передачи российского нападающего Евгения Малкина. Ещё один гол на счету Сидни Кросби.
Ранее сообщалось, что российский вратарь «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ.