Германия не выдала визу президенту ПКР Рожкову для участия в генассамблее IPC
«Руководство IPC не смогло выполнить свои обязательства по обеспечению личного участия делегации ПКР. Власти Германии отвергли запрос IPC в выдаче виз», — говорится в сообщении Паралимпийского комитета России.
В ПКР назвали такой шаг со стороны ФРГ беспрецедентным и недопустимым для страны, в которой располагается штаб-квартира IPC. В комитете отметили, что это является демонстрацией вмешательства политики в спорт, что идёт вразрез с олимпийскими и паралимпийскими ценностями.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее выступил со специальным обращением к участникам саммита G20.
Бах призвал лидеров «двадцатки» включить в итоговую резолюцию саммита заявление о политической нейтральности спорта, чтобы хозяева будущих Олимпиад могли принимать атлетов со всего мира — вне зависимости от каких-либо конфликтов.
Прославленный тренер Татьяна Тарасова назвала поведение Баха популизмом.