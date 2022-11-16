Германия не выдала визу президенту ПКР Рожкову для участия в генассамблее IPC

Власти Германии не выдали визу главе Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову, в связи с чем он примет участие во внеочередной генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) в режиме видеоконференции.

«Руководство IPC не смогло выполнить свои обязательства по обеспечению личного участия делегации ПКР. Власти Германии отвергли запрос IPC в выдаче виз», — говорится в сообщении Паралимпийского комитета России.

В ПКР назвали такой шаг со стороны ФРГ беспрецедентным и недопустимым для страны, в которой располагается штаб-квартира IPC. В комитете отметили, что это является демонстрацией вмешательства политики в спорт, что идёт вразрез с олимпийскими и паралимпийскими ценностями.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее выступил со специальным обращением к участникам саммита G20.

Бах призвал лидеров «двадцатки» включить в итоговую резолюцию саммита заявление о политической нейтральности спорта, чтобы хозяева будущих Олимпиад могли принимать атлетов со всего мира — вне зависимости от каких-либо конфликтов.

Прославленный тренер Татьяна Тарасова назвала поведение Баха популизмом.