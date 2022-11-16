Узнать больше

Губерниев: могу за Плицева только порадоваться, в сборную России он всё равно не попадал

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.

«Я могу за него только порадоваться. В сборную России он всё равно не попадал, нашёл страну, пусть выступает», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Плицев станет первым биатлонистом из России в составе северомакедонской команды и начнёт своё выступление с Кубка IBU.

Спортсмен выступал за юниорскую сборную России и команду Удмуртии. Плицев становился чемпионом мира среди юношей и юниоров.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о переходе Плицева в сборную Северной Македонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить