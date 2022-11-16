Губерниев: могу за Плицева только порадоваться, в сборную России он всё равно не попадал

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.

«Я могу за него только порадоваться. В сборную России он всё равно не попадал, нашёл страну, пусть выступает», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Плицев станет первым биатлонистом из России в составе северомакедонской команды и начнёт своё выступление с Кубка IBU.

Спортсмен выступал за юниорскую сборную России и команду Удмуртии. Плицев становился чемпионом мира среди юношей и юниоров.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о переходе Плицева в сборную Северной Македонии.