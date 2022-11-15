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Резцова: биатлонист Плицев вправе уйти, куда он хочет

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.
Резцова: биатлонист Плицев вправе уйти, куда он хочет
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

«Я, наверное, некомпетентна здесь, поскольку я не знаю этого спортсмена. Но единственное, что я могу здесь сказать: его право уйти, куда хочешь. Я так полагаю», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

По её мнению, человек посвящает жизнь спорту, поэтому он имеет право искать лучшие варианты для себя.

Плицев станет первым биатлонистом из России в составе северомакедонской команды и начнёт своё выступление с Кубка IBU.

Спортсмен выступал за юниорскую сборную России и команду Удмуртии. Плицев становился чемпионом мира среди юношей и юниоров.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о переходе Плицева в сборную Северной Македонии.

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