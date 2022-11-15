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Ольховский: Рублёв окажет сопротивление Джоковичу, если выдержит ритм и по физике

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Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча группового этапа Итогового турнира ATP между Андреем Рублёвым и Новаком Джоковичем.
Ольховский: Рублёв окажет сопротивление Джоковичу, если выдержит ритм и по физике
  • AP
  • © Antonio Calanni

«С Джоковичем будет изнуряющий матч, длинные розыгрыши, надо точно так же терпеть. Если выдержит ритм и по физике, может реально оказать сопротивление», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

В первом матче сербский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

Встреча между Джоковичем и Рублёвым состоится 16 ноября.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что Рублёву и Медведеву будет сложно победить Джоковича на Итоговом турнире ATP.

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