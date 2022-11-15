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Чесноков: Рублёву и Медведеву необходимо держать свою подачу в матчах с Джоковичем

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российским теннисистам Андрею Рублёву и Даниилу Медведеву будет сложно победить серба Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP.
Чесноков: Рублёву и Медведеву необходимо держать свою подачу в матчах с Джоковичем
  • AP
  • © Antonio Calanni

«Джокович провёл потрясающий матч с Циципасом. У Андрея и Даниила было много брейков в первых двух партиях, и если они проиграют хотя бы гейм на своей подаче в матче против Джоковича, то им будет очень сложно его победить, так что нужно держать свою подачу», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что сербский теннисист является главным претендентом на победу в турнире.

В первом матче сербский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

В группе, помимо Джоковича и Циципаса, также выступают россияне Рублёв и Медведев. 

Ранее Чеснокова удивила стойкость Рублёва в матче с Медведевым.

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