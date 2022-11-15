Новиков отреагировал на информацию о том, что может возглавить «Рубин»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что он может возглавить казанский «Рубин».

«Связывались ли со мной из «Рубина»? Никаких переговоров не было», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

15 ноября стало известно, что руководство казанского клуба рассматривает Новикова, Игоря Черевченко и Вадима Гаранина на пост наставника команды.

Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее бывший футбольный судья Михаил Вилков дал совет Леониду Слуцкому.