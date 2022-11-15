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Вилков дал совет Слуцкому после ухода из «Рубина»

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Бывший российский судья Михаил Вилков дал совет Леониду Слуцкому, который ранее покинул пост главного тренера казанского «Рубина».
Вилков дал совет Слуцкому после ухода из «Рубина»
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images

«Совет простой: пусть во время неожиданного отпуска пересмотрит отношение к судейскому корпусу, не считает ошибок судей», — цитирует Вилкова «Чемпионат».

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с 31 очком занимает пятую строчку.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что уход Слуцкого с поста главного тренера «Рубина» должен был состояться после вылета команды из РПЛ.

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