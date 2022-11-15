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Макарчук: матчи сборной России нужны, вы же сами будете их смотреть и обсуждать

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Полузащитник «Сочи» Артём Макарчук рассказал о целесообразности товарищеских матчей сборной России по футболу.
Макарчук: матчи сборной России нужны, вы же сами будете их смотреть и обсуждать
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Товарищеские матчи сборной России нужны. Почему они должны быть не нужны? Вы же сами будете смотреть и обсуждать», — цитирует Макарчука «Чемпионат».

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил о состоянии игроков перед товарищеским матчем с командой Таджикистана.

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