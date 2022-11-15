Сафонов и Зиньковский не примут участия в матче с Таджикистаном

Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил о состоянии игроков перед товарищеским матчем с командой Таджикистана.

«Сафонов в матче РПЛ с «Оренбургом» получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве», — цитирует врача «Чемпионат».

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее Валерий Карпин заявил, что сборная России не сильнее Узбекистана и Таджикистана.