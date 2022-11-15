Сафонов и Зиньковский не примут участия в матче с Таджикистаном
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Сафонов в матче РПЛ с «Оренбургом» получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве», — цитирует врача «Чемпионат».
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.
В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.
Ранее Валерий Карпин заявил, что сборная России не сильнее Узбекистана и Таджикистана.