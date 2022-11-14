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Карпин: Сборная России не сильнее Узбекистана и Таджикистана

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень национальной команды.
Карпин: Сборная России не сильнее Узбекистана и Таджикистана
  • РИА Новости

«Мы не сильнее Узбекистана и Таджикистана, равная с ними команда. Я то же самое говорил про Мальту и Кипр, например. Мы не сильнее и не слабее. Отсюда и отталкиваемся», — цитирует Карпина Sport24.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее Карпин прокомментировал идею перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

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