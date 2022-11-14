Карпин: Сборная России не сильнее Узбекистана и Таджикистана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень национальной команды.

«Мы не сильнее Узбекистана и Таджикистана, равная с ними команда. Я то же самое говорил про Мальту и Кипр, например. Мы не сильнее и не слабее. Отсюда и отталкиваемся», — цитирует Карпина Sport24.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее Карпин прокомментировал идею перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.