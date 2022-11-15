Агапитов — о заявлении Баха: придётся нести ответственность за нанесённый вред

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Это только слова, на деле же мы видим обратное: отклонения и несоответствия принципам и спорта, и олимпийского движения. Прозвучавшие в заявлении Баха призывы не новы, они выглядят запоздало. Вред спорту уже нанесён, за это придётся нести ответственность», — цитирует Агапитова РИА Новости.

На саммите G20 глава МОК заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на заявление Баха.