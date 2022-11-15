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Агапитов — о заявлении Баха: придётся нести ответственность за нанесённый вред

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Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Агапитов — о заявлении Баха: придётся нести ответственность за нанесённый вред
  • AFP
  • © Greg MARTIN / OIS/IOC /

«Это только слова, на деле же мы видим обратное: отклонения и несоответствия принципам и спорта, и олимпийского движения. Прозвучавшие в заявлении Баха призывы не новы, они выглядят запоздало. Вред спорту уже нанесён, за это придётся нести ответственность», — цитирует Агапитова РИА Новости.

На саммите G20 глава МОК заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на заявление Баха.

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