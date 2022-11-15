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Sport24: на пост главного тренера «Пари НН» претендуют три кандидата

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Стали известны кандидаты на должность главного тренера «Пари Нижний Новгород».
Sport24: на пост главного тренера «Пари НН» претендуют три кандидата
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Пари НН» уже встречался с экс главным тренером «Факела» Олегом Василенко. Также в шорт-листе присутствуют Вадим Гаранин и Артём Горлов, сообщает Sport24.

В ноябре Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Пари НН» и возглавил «Локомотив».

«Пари НН» с 19 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее в «Пари НН» сообщили, что не рассматривают кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

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