Чемпионку России по метанию диска Панову дисквалифицировали за допинг

Двукратную чемпионку России по метанию диска Елену Панову дисквалифицировали на два года за допинг.

Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Уточняется, что срок исполнения начался 9 ноября.

Панова становилась чемпионкой России по метанию диска в 2017 и 2018 годах. Также российская спортсменка является серебряным призёром Универиады-2013.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась на тему того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву и аннулировать её результаты на Олимпиаде в Пекине.