Роналду: тотальная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной
«Полная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной Португалии. Единая группа, стремящаяся к единой цели — осуществить мечту всех португальцев», — написал Роналду в Twitter.
Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере 37-летнего футболиста.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на интервью Роналду.