Роналду: тотальная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал подготовку к чемпионату мира — 2022.

«Полная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной Португалии. Единая группа, стремящаяся к единой цели — осуществить мечту всех португальцев», — написал Роналду в Twitter.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере 37-летнего футболиста.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на интервью Роналду.