Фердинанд: роман Роналду и «Манчестер Юнайтед» окончен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на интервью нападающего Криштиану Роналду.

«Я чётко осознаю ситуацию Роналду — всё кончено. Роман с «Юнайтед» завершён, я не представляю, чтобы он снова сыграл за клуб», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

Напомним, что Роналду дал откровенное интервью. По словам игрока, клуб его предал, а он сам не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 португалец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сделал заявление после скандального интервью Роналду.