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«Манчестер Юнайтед» сделал заявление после скандального интервью Роналду

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«Манчестер Юнайтед» отреагировал на интервью португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» сделал заявление после скандального интервью Роналду
  • Gettyimages.ru

«Манчестер Юнайтед» принимает к сведению публикацию в СМИ интервью Роналду. Клуб ответит на это после того, как будут изучены все факты. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона», — говорится в заявлении клуба.

В интервью португалец заявил, что клуб его предал, а он сам не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 Роналду забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовится разорвать контракт с Роналду.

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