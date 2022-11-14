«Манчестер Юнайтед» сделал заявление после скандального интервью Роналду

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на интервью португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» принимает к сведению публикацию в СМИ интервью Роналду. Клуб ответит на это после того, как будут изучены все факты. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона», — говорится в заявлении клуба.

В интервью португалец заявил, что клуб его предал, а он сам не уважает главного тренера Эрика тен Хага.

В сезоне-2022/23 Роналду забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовится разорвать контракт с Роналду.