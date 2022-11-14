Карпин допустил, что может завершить тренерскую карьеру через три года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может завершить карьеру через три года

«Говорил в фильме, что хочется бросить тренерство, сколько лет ещё буду работать? Опять же, смотря какая интенсивность, одно дело — только «Ростов» или только сборная России. Интенсивность интенсивности рознь. Честно, я с Дашей разговаривал, года три, не смогу больше», — цитирует Карпина ТАСС.

Карпин подписал новое соглашение с Российским футбольным союзом (РФС). Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до 1 августа 2024 года.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение, а один матч закончился вничью. Карпин также является главным тренером «Ростова».

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин положительно оценил работу Карпина в сборной России по футболу.