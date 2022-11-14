Тарпищев считает, что Рублёв был стабильнее Медведева в матче Итогового турнира ATP
- Gettyimages.ru
«Хороший матч. Ребята хорошо друг друга знают, каждый проявил свои лучшие качества, но почти во всех компонентах чуть-чуть было преимущество у Рублёва», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.
В красной группе вместе с российскими теннисистами выступают Стефанос Циципас и Новак Джокович.
В зелёной группе — Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фритц.
Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Рублёва над Медведевым на старте Итогового турнира ATP.