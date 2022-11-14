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Тарпищев считает, что Рублёв был стабильнее Медведева в матче Итогового турнира ATP

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв благодаря стабильности победил соотечественника Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.
Тарпищев считает, что Рублёв был стабильнее Медведева в матче Итогового турнира ATP
  • Gettyimages.ru

«Хороший матч. Ребята хорошо друг друга знают, каждый проявил свои лучшие качества, но почти во всех компонентах чуть-чуть было преимущество у Рублёва», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

В красной группе вместе с российскими теннисистами выступают Стефанос Циципас и Новак Джокович.

В зелёной группе — Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фритц.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Рублёва над Медведевым на старте Итогового турнира ATP.

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