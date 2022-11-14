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Вратарь «Торонто» Самсонов вернулся к тренировкам на льду после травмы

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Российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов вернулся к тренировкам на льду.
Вратарь «Торонто» Самсонов вернулся к тренировкам на льду после травмы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Дэвид Альтер в Twitter.

25-летний вратарь подписал однолетний контракт с канадским клубом 13 июля 2022 года. По условиям соглашения он получит $1,8 млн.

Самсонов был выбран «Вашингтон Кэпиталз» под 22-м номером на драфте 2015 года.

Российский голкипер в 89 матчах за «Кэпиталз» в регулярных чемпионатах одержал 52 победы и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Самсонов рассказал, что продолжает общаться с российскими игроками «Вашингтона».

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