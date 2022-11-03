Самсонов рассказал, что продолжает общаться с российскими игроками «Вашингтона»

Вратарь «Торонто» рассказал, что продолжает общаться с российскими игроками «Вашингтона».

«Конечно, продолжаю с ними общаться. Больше с Евгением Кузнецовым, иногда Дмитрий Орлов звонит, да и, в принципе, со всеми. С Александром Алексеевым, Александр Овечкин всегда немного занят, но пару раз созванивались. У нас отличные отношения, мы же четыре года играли вместе, это нелегко забыть. Поэтому стараемся всегда поддерживать друг друга», — приводит слова Самсонова ТАСС.

По словам вратаря, нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин звонил ему после того, как стало известно, что клуб не станет предлагать ему новый контракт.

«Александр позвонил мне, спрашивал, что там произошло, куда я поеду потом. Я говорил ему, что пока не знаю, в ближайшее время определимся. И буквально на следующий день мы подписали контракт с «Торонто», — рассказал он.

25-летний россиянин играл за «Вашингтон» с 2018 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что 23 сейва Самсонова помогли «Торонто» победить «Филадельфию».