Президент «Оренбурга» отреагировал на новость об интересе «Црвены Звезды» к Сычевому

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал сообщение о том, что «Црвена Звезда» сделала предложение о переходе нападающего оренбургской команды Владимира Сычевого.

«Первый раз слышу об этом. Никаких официальных обращений в клуб не было. Мне бы об этом доложили. Подобные разговоры ходят уже месяц. Придёт документ — будем реагировать», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере Сычевого.