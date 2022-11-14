Президент «Оренбурга» отреагировал на новость об интересе «Црвены Звезды» к Сычевому
- РИА Новости
«Первый раз слышу об этом. Никаких официальных обращений в клуб не было. Мне бы об этом доложили. Подобные разговоры ходят уже месяц. Придёт документ — будем реагировать», — цитирует Еремякина «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере Сычевого.