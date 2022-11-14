«Чемпионат»: «Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере Сычевого

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой может продолжить карьеру в «Црвене Звезде».

«Црвена Звезда» уже сделала предложение игроку, над которым он размышляет. Сербский клуб готов активировать отступные в контракте нападающего», — приводит слова источника «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее Сычевой признался, что не поверил своему вызову в сборную России.