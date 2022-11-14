Сычевой признался, что не поверил своему вызову в сборную России

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своём вызове в сборную России на матчи с командами Таджикистана и Узбекистана.

«Все скидывали фотки и писали, что я попал в состав сборной России. Сначала не поверил. Подумал, разыгрывают. Потом сам всё увидел, эмоции переполняли», — цитирует Сычевого пресс-служба сборной России.

Он добавил, что перед сезоном думал только о том, чтобы сыграть в РПЛ.

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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