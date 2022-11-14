Узнать больше

Радимов рассказал, чем Сычевой лучше Соболева

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сравнил нападающих «Спартака» и «Оренбурга» Александра Соболева и Владимира Сычевого.
Радимов рассказал, чем Сычевой лучше Соболева
  • РИА Новости

«Это феноменальный прогресс и заслуга игроков, партнёров по команде и руководства клуба. Сычевой лучше владеет мячом, он более мобильный, чем Александр Соболев», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Соболев принял участие в 19 матчах «Спартака» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Вячеслав Колосков назвал Сычевого одним из главных открытий сезона-2022/23 РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить