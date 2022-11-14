Радимов рассказал, чем Сычевой лучше Соболева

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сравнил нападающих «Спартака» и «Оренбурга» Александра Соболева и Владимира Сычевого.

«Это феноменальный прогресс и заслуга игроков, партнёров по команде и руководства клуба. Сычевой лучше владеет мячом, он более мобильный, чем Александр Соболев», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Соболев принял участие в 19 матчах «Спартака» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Вячеслав Колосков назвал Сычевого одним из главных открытий сезона-2022/23 РПЛ.