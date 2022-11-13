Колосков назвал Сычевого одним из главных открытий сезона-2022/23 РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Сычевой — одно из главных открытий этого сезона. Неумелые люди столько не забивают. Он не просто так попал в сборную и получил такую прессу — значит, заслужил», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

По его словам, форвард уже готов к трансферу в топ-клуб чемпионата России и сможет перейти уже зимой, если в этом будет необходимость. Он также посоветовал Сычевому как можно больше тренироваться, чтобы не растерять отличное гольевое чутьё и хорошее мастерство.

В нынешнем сезоне нападающий забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее агент Сычевого Андрей Талаев допустил уход нападающего из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно.