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Агент Сычевого допустил уход нападающего из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно

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Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого Андрей Талаев прокомментировал возможный уход форварда из команды в зимнее трансферное окно.
Агент Сычевого допустил уход нападающего из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Ещё две игры на Кубок, сейчас не имеет смысла это обсуждать. Может ли он покинуть команду зимой? Если будет достойное предложение, то почему нет?» — цитирует Талаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее Сычевой прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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