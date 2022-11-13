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Сычевой — о хет-трике «Краснодару»: разговаривали с тренером, он всё равно недоволен

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сычевой — о хет-трике «Краснодару»: разговаривали с тренером, он всё равно недоволен
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«Разговаривали с тренером, он всё равно недоволен. Говорит отдать ему приз лучшему игроку матча, потому что надо было четыре забивать. У меня нет цели, я просто выхожу играть за зрителей — получается забивать голы, круто! Сегодня три, вообще бомба (смеётся)», — цитирует Сычевого «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Марцела Лички.

В составе «Оренбурга» мячи забили Владимир Сычевой (2-я, 29-я, 59-я минуты), Лукас Вера (23-я), Джимми Марин (51-я). У краснодарского клуба отличился Алексей Ионов (43-я).

«Оренбург» с 25 очками расположился на седьмом месте в таблице РПЛ. «Краснодар» (25) занимает восьмую строчку.

Ранее в «Оренбурге» прокомментировали разгром «Краснодара» в матче РПЛ.

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