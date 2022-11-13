В «Оренбурге» прокомментировали разгром «Краснодара» в матче РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе оренбургской команды над «Краснодаром» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рады, что так всё сложилось. Вышли заряженными, сыграли в свою силу. Соответственно, победили!» — цитирует Андреева «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Марцела Лички.

В составе «Оренбурга» мячи забили Владимир Сычевой (2-я, 29-я, 59-я минуты), Лукас Вера (23-я), Джимми Марин (51-я). У краснодарского клуба отличился Алексей Ионов (43-я).

«Оренбург» с 25 очками расположился на седьмом месте в таблице РПЛ. «Краснодар» (25) занимает восьмую строчку.

Ранее в «Оренбурге» прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к Сычевому.