В «Оренбурге» прокомментировали разгром «Краснодара» в матче РПЛ
- РИА Новости
«Рады, что так всё сложилось. Вышли заряженными, сыграли в свою силу. Соответственно, победили!» — цитирует Андреева «Чемпионат».
Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Марцела Лички.
В составе «Оренбурга» мячи забили Владимир Сычевой (2-я, 29-я, 59-я минуты), Лукас Вера (23-я), Джимми Марин (51-я). У краснодарского клуба отличился Алексей Ионов (43-я).
«Оренбург» с 25 очками расположился на седьмом месте в таблице РПЛ. «Краснодар» (25) занимает восьмую строчку.
Ранее в «Оренбурге» прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к Сычевому.