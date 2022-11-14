Авербух сообщил, что Тотьмянина получила повреждение во время съёмок «Ледникового периода»

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, что олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму во время съёмок «Ледникового периода»

«Татьяной была получена травма, сейчас мы ждём результатов. Она поехала на обследование. Они упали на элементе, конёк партнёра попал в колено», — цитирует Авербуха ТАСС.

Тотьямина выступает на проекте вместе с актёром Иваном Колесниковым.

Напомним, что Тотьямина является олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании, а также двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы в паре с Максимом Марининым.

Ранее Авербух подвёл итоги московского этапа Гран-при России.