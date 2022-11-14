Авербух сообщил, что Тотьмянина получила повреждение во время съёмок «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Татьяной была получена травма, сейчас мы ждём результатов. Она поехала на обследование. Они упали на элементе, конёк партнёра попал в колено», — цитирует Авербуха ТАСС.
Тотьямина выступает на проекте вместе с актёром Иваном Колесниковым.
Напомним, что Тотьямина является олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании, а также двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы в паре с Максимом Марининым.
Ранее Авербух подвёл итоги московского этапа Гран-при России.