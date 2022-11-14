«Химки» погасили большую часть долгов перед игроками
- РИА Новости
«Переговоры с «Химками» продолжаются. Футболисты рассматривают варианты дальнейшего продолжения карьеры. Клуб погасил большую часть долгов», — цитирует Зотова Sport24.
Игрок «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что в подмосковном клубе начали погашать задолженность по зарплатам. По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.
21 октября подмосковному клубу запретили регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры по взысканию задолженности перед хавбеком Эльмиром Набиуллиным по зарплате и владикавказской «Аланией» по трансферу полузащитника Бутты Магомедова.
Ранее бывший тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о проблемах с выплатой зарплаты в подмосковном клубе.