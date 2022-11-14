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«Химки» погасили большую часть долгов перед игроками

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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал, что подмосковный клуб «Химки» погасил большую часть долга перед футболистами.
«Химки» погасили большую часть долгов перед игроками
  • РИА Новости

«Переговоры с «Химками» продолжаются. Футболисты рассматривают варианты дальнейшего продолжения карьеры. Клуб погасил большую часть долгов», — цитирует Зотова Sport24.

Игрок «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что в подмосковном клубе начали погашать задолженность по зарплатам. По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

21 октября подмосковному клубу запретили регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры по взысканию задолженности перед хавбеком Эльмиром Набиуллиным по зарплате и владикавказской «Аланией» по трансферу полузащитника Бутты Магомедова.

Ранее бывший тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о проблемах с выплатой зарплаты в подмосковном клубе.

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