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Юран заявил, что неоднократно сталкивался с проблемой задержки зарплаты в «Химках»

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Бывший тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о проблемах с выплатой зарплаты в подмосковном клубе.
Юран заявил, что неоднократно сталкивался с проблемой задержки зарплаты в «Химках»
  • РИА Новости

«В «Химках» неоднократно сталкивался с такой проблемой, и касалась она абсолютно всех — и персонала, и тренерского штаба, и футболистов. Конечно, ситуация неприятная, но со временем долги выплачивались, люди дожидались своих денег», — цитируют Юрана «Известия».

Ранее игрок «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что в подмосковном клубе начали погашать задолженность по зарплатам. По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

21 октября подмосковному клубу запретили регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры по взысканию задолженности перед хавбеком Эльмиром Набиуллиным по зарплате и владикавказской «Аланией» по трансферу полузащитника Бутты Магомедова.

Ранее сообщалось, что в «Химках» задолженность по зарплате составляет один месяц.

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