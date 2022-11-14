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Маслов назвал удовлетворительными результаты «Спартака» в первой половине сезона РПЛ

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Защитник «Спартака» Павел Маслов считает удовлетворительными результаты красно-белых в первой половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Маслов назвал удовлетворительными результаты «Спартака» в первой половине сезона РПЛ
  • Gettyimages.ru

«В любом случае второе место в чемпионате не первое. Первое было бы хорошим результатом для нас. Так что если и подводить итоги половины сезона РПЛ, то скажу: удовлетворительно. Хотелось всё-таки закончить на первом месте», — цитирует Маслова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что лучшим игроком «Спартака» является вся команда.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует «Зенит» (42).

Квинси Промес возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив 14 мячей. 

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

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