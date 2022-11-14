Мостовой: я Абаскаля не знаю и знать не хочу

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Когда меня начинают спрашивать про «Спартак», всё время всплывает фамилия Гильермо, но мне всё равно на него. Зарубежные тренеры и живут здесь хорошо за счёт того, что мы даём пищу. А так, Абаскаль уедет года через два и все его забудут», — цитирует Мостового Metaratings.

Специалист возглавил «Спартак» в июне 2022 года. 33-летний испанец сменил на посту тренера итальянца Паоло Ваноли. Контракт с московским клубом рассчитан на два года.

По итогам 17-го тура чемпионата России по футболу первое место в таблице занимает санкт-петербургский «Зенит» с 42 очками. На второй строчке расположился столичный «Спартак» с 36 очками, на третьей — «Ростов» (35).

Ранее бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об Абаскале.